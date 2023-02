Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els autònoms en el nostre país, han estat molt castigats a dins del món laboral. De fet, al gener uns 20.000 autònoms es van donar de baixa a Espanya, la pitjor xifra des de l'any 2012. Pel que fa a Catalunya, les xifres superen els 4.000. Parlem amb la presidenta d'ATA Catalunya, Cristina Pérez.



- Aquestes xifres són demolidores.



Vull pensar que hi ha un percentatge molt petit d'aquests autònoms que poden ser per jubilacions, però sí que és cert que el gran volum és de gent que ha plegat que ha decidit fins aquí i no aguanta més és una xifra escandalosa i gens encoratjadores per la resta d'autònoms que queden.



- Estem parlant d'una autèntica crisi en els autònoms.



Si et fixes, aquest any els autònoms han començat amb moltes convulsions amb les mesures que per sorpresa ha imposat el govern, tampoc vol dir que aquesta sigui la causa directa d'aquesta pèrdua tan abismal d'autònoms, això vol dir que l'autònom no s'ha sentit acompanyat en el seu negoci i ha acabat malament per molts motius, ja sigui per les traves administratives, per falta de finançament o perquè portem dos anys arrossegant una crisi que no tothom la pot suportar, però evidentment les xifres són les que són.





El mercat laboral està experimentant una transformació important en els darrers anys, gràcies a la digitalització i la globalització. Això està portant a una demanda creixent d'habilitats digitals i a una major flexibilització de les condicions de treball.

Per una banda, la digitalització està creant moltes oportunitats de treball en àrees com la tecnologia, la intel·ligència artificial i el big data. Això està provocant una gran demanda de professionals amb habilitats digitals, com programació, anàlisi de dades i desenvolupament d'aplicacions.

Per l'altra, la globalització està fent que les empreses cerquin professionals cada vegada més flexibles i capaços de treballar en equip en un entorn multicultural. Això està portant a un augment de les feines remotes i a una major demanda de treballadors que puguin treballar en horaris no convencionals.

A més a més, la pandèmia de COVID-19 ha accelerat la necessitat de digitalització i ha posat de manifest la importància de la flexibilitat en el treball. Moltes empreses han hagut d'adoptar sistemes de treball a distància per continuar operant durant el confinament, i això ha demostrat que és possible treballar de forma eficient fora de l'oficina.