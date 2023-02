Avui hem tractat els següents temes:

Les autoritats sanitàries anunciaran que ja no és obligatori portar mascareta en el transport públic a Catalunya. Això ha estat una gran notícia per a molts ciutadans, ja que la mascareta ha estat un element fonamental per combatre la pandèmia de la Covid-19 durant els últims mesos.

Tanmateix, aquesta decisió ha estat presa d'acord amb la millora de la situació epidemiològica a la regió i a la introducció de la vacunació a gran escala.

Això ha permès a les autoritats reduir les mesures de prevenció i fer que la vida torni a la normalitat, almenys en part.

Això no vol dir, però, que la pandèmia hagi desaparegut. Encara hi ha molts casos a tot el món i és important continuar prenent les precaucions necessàries per evitar una nova onada de contagis.





Els productors d'antibiòtics s'han compromès amb l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) a augmentar el subministrament "les pròximes setmanes i mesos".

Després d'una reunió a l'EMA aquest dijous per abordar aquesta qüestió, el regulador europeu diu que les dades traslladades pels estats mostren una "tendència positiva" en alguns països per superar la manca d'antibiòtics, mentre a d'altres es mantenen els problemes de disponibilitat.

Segons les dades dels estats, el pic d'infeccions, que augmenta la demanda d'antibiòtic, també està previst que comenci a caure "aviat".

Pel que fa a la flexibilitat autoritzada per l'EMA per fer front a l'escassetat, el regulador europeu considera que ha permès que les autoritats dels països "mitiguin alguns dels problemes d'escassetat". Dins d'aquesta flexibilitat, el regulador europeu ha aixecat les restriccions en alguns medicaments no autoritzats.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.