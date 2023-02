Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem parlat dels següents temes:

Els principals eixos comercials de la Ciutat Vella no estan gaire d'acord amb la gestió del govern municipal actual. Per saber el perquè parlem amb la directora de Barcelona Oberta, Núria Aparicio.



- Per què creieu que hi ha una mala gestió del govern municipal actual a la zona de la ciutat vella?



Ciutat vella és el districte que més ha patit en tots aquests anys de pandèmia, és un districte que viu dels visitants i els turistes i creiem que s'ha deixat de la mà. Fa anys que demanem ajudes amb el tema del pla d'usos què són molt restrictius, etcètera... però arribat un moment on "la Barcelona" s'està recuperant, però, en canvi, ciutat vella què és el cor de la ciutat l'estem deixant a un costat. Entre totes les entitats creiem que és necessari una reestructuració i un pla estratègic per ciutat vella de la mateixa manera que es va fer els anys 80 i es tracta de recuperar ciutat vella per la ciutat.





La lluita contra el càncer és una de les grans preocupacions de la medicina moderna i una de les àrees de recerca més importants. El càncer és una malaltia complexa que afecta moltes persones i que, malgrat els avenços significatius en el tractament i la prevenció, encara és una amenaça rellevant per a la salut pública.

El futur de la lluita contra el càncer està ple d'oportunitats i reptes, però amb la investigació i la innovació constant, estem a prop d'assolir una major comprensió i una eficaç millora en el tractament del càncer.

Un dels principals avenços en el futur de la lluita contra el càncer serà la personalització del tractament. Mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial i la genòmica, s'espera que es pugui desenvolupar un tractament més efectiu per a cada pacient, basat en les seves característiques genètiques i la seva història mèdica.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules per veure aquest cap de setmana.

Mirin (Milena Smit), una periodista en pràctiques, comença una recerca paral·lela a la de la inspectora Millán (Aixa Villagrán) que despertarà aspectes del seu passat que hauria desitjat oblidar. Amb l'ajuda del seu col·lega periodista Eduardo (Jose Coronado), Mirin no pararà fins a trobar a la noia.

