Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Espanya dedica un 1% del seu PIB a les ajudes dirigides a les famílies, en canvi, altres països com França és d'un 2,8 i Hongria un 4,2%. A més a més, hi ha un altre projecte de llei de la famosa Llei de famílies. Parlem amb el director executiu de l'associació de famílies nombroses a Catalunya (FANOC) RaúlSánchez



- És una situació confosa.



A tota Europa tenen clar que es necessita ara mateix amb aquesta crisi de natalitat i són mesures per ajudar a tots aquells que vulguin tenir fills. De fet, tenen una proporció important del seu producte interior brut destinat a això i són ajudes econòmiques, desgravacions fiscals, serveis i una bona política de conciliació, en canvi, en el nostre país quan tenim l'oportunitat de fer una llei (una de les nostres prioritats, ja que som dels països amb la natalitat més baixa del món).





El grup de recerca en Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents (eXiT) de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona (UdG) ha posat en marxa el projecte RESCHOOL. L’objectiu és desenvolupar eines que millorin i facilitin la participació col·lectiva de la ciutadania en el sistema energètic, a través de comunitats energètiques.

Una reunió de llançament amb representació dels socis de la iniciativa ha iniciat el projecte aquesta setmana a l’Escola Politècnica Superior de la UdG.

El projecte compta amb la participació de la Diputació de Girona, la consultora Km0 Energy (Terrassa), i l’spin off Bamboo Energy, la qual pertany a l’Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya (IREC).

Diversos socis internacionals també formen part del projecte: University of Stavanger (Noruega); Utrecht University, Resourcefully Consulting, Open Remote i l’ajuntament d’Amsterdam (Països Baixos); Research Institute of Sweden AB, Local Life i Electricity (Suècia); Collective Energy i Centre for Research and Technology HELLAS (Grècia); i European Science and Communication Institute (Bèlgica). Especialistes de l’àrea de sociologia del departament d’Empresa de la UdG també hi col·laboren.