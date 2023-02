Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

En els darrers anys estem vivint una transformació estructural de Barcelona com poden ser per exemple les polèmiques superilles. Parlem amb l'Arquitecte, Josep Antoni Acebillo



- Creus que van per bon camí totes les noves infraestructures que s'estan creant a Barcelona?



No, en absolut. No és una reforma estructural, es tracta d'una reforma tàctica perquè no té raons estructurals darrere sinó raons de conveniència per utilitzar a Barcelona i la situació de crisi tècnica que tenim, com el clima i l'economia per aconseguir vots electorals, és pura tàctica.





Els congressistes que omplen des d'aquest dimarts els passadissos del saló ISE es mostren optimistes davant el potencial del sector audiovisual tot i la crisi que afecta el sector tecnològic, amb acomiadaments recents a grans empreses presents a la cita com Microsoft o Google.

Aquest matí, s'hi veien delegacions vingudes de països com la Xina o l'Índia, que a les anteriors edicions del saló es van veure afectades per les restriccions del coronavirus. "El sector està creixent perquè durant la pandèmia la gent va invertir en cases i oficines connectades", explica a l'ACN Kapil Thirwani, de l'empresa Munro. Diana Rojas, vinguda de Colòmbia, destaca que a hores d'ara "l'oportunitat del mercat és enorme".

Una de les empreses catalanes que hi participen es Newtonlab Space presentant un aparador hologràfic.