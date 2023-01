Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

Metges de Catalunya (MC) i Salut s'han emplaçat a una nova trobada aquest dimarts per seguir negociant les millores del sistema sanitari que reclamen els facultatius i aturar les mobilitzacions previstes pels propers 25 i 26 de gener i els dies 1, 2 i 3 de febrer.

Després de gairebé sis hores de reunió, el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, ha afirmat en que "hi ha hagut progressos però no suficients per dir que s'ha tancat un acord".

Així, ha detallat que a hores d'ara els principals esculls estan relacionats amb aspectes retributius i amb les sobrecàrregues assistencials.

El sotsdirector del CatSalut, Alfredo García, ha apuntat que la reunió ha estat "intensa" però s'ha mostrat "optimista" de cara la propera trobada.

Optimisme i bones sensacions després de la reunió que Metges de Catalunya i Salut han mantingut aquest dilluns a la seu de la conselleria.