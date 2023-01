Avui hem tractat els següents temes:

Fa temps que parlem de la intel·ligència artificial, de totes les aplicacions que creen i sobretot de l'aplicació IA, és a dir, el big data que tracta les infinites dades que envia el nostre mòbil. Al començament d'aquest any 2023 ha estat molt interessant pel que fa a l'ús de la intel·ligència artificial, com per exemple la creació de textos, imatges i vídeos, tot això té una sortida i una explotació econòmica important. Parlarem del present i del futur de la intel·ligència artificial amb el director del grau en Periodisme i delegat de Transformació Digital de la Universitat Abat Oliba CEU, Juan Francisco Giménez.



- Impressiona tot el que està aconseguint la intel·ligència artificial en tan poc temps.

Tots els que estem a la intel·ligència artificial fa uns anys que estem molt sorpresos amb els resultats, és veritat que és una tècnica que es va descobrir els vuitanta, però no hem tingut suficient competència computacional per poder-ho fer i ara ens estan donant uns resultats extraordinaris, és una tecnologia que ha arribat per sorprendre'ns en els pròxims anys, estem només descobrint la punta de l'iceberg.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.