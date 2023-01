Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

El local Pampara Tardes, en el focus mediàtic per un vídeo polèmic d'adolescents ballant 'perreo', no disposa de la llicència corresponent per a actuar com a discoteca.

Segons ha confirmat l'Ajuntament de Barcelona, el local amb denominació comercial Associació Oasis Cultural té en l'actualitat obert un expedient de cessament de l'activitat.

L'expedient es va obrir arran d'una inspecció de la Guàrdia Urbana el juny del 2022 en què es van constatar diversos incompliments, com ara que l'activitat que s'hi fa és diferent de l'autoritzada.

Segons el consistori, el local disposa d'una llicència d'oficina no oberta al públic i sense servei a la indústria.





Havent-se resignat al fet que simplement acabarà en el plat d'algú, Gudetama només vol ser mandrós tot el temps.

Però, arrossegada per la noia dominant i ambiciosa Shakipiyo, deixa el refrigerador i es dirigeix al món. Junts, aquests pols oposats emprenen una aventura per a trobar a la seva mare.