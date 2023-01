Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem parlat dels següents temes:

Renfe ja ha instal·lat els primers equips de videovigilància intel·ligent a 22 estacions de Rodalies de Catalunya, entre les quals Barcelona-Arc de Triomf i plaça de Catalunya, Badalona, Mataró, Sitges, Sabadell Centre i Nord o Granollers Centre.

Es tracta del primer pas per a la completa digitalització dels sistemes de seguretat de 110 estacions de Rodalies, un projecte denominat 'Renfe Smart Security Station' (RS3) amb un pressupost de 8,7 MEUR i que haurà de culminar el 2024.

Aquest nou sistema recopila i processa de forma anònima i automatitzada milers de dades a través del sistema CTTV de cada estació i els integra en un quadre de comandament únic. L'objectiu és "millorar la seguretat i l'experiència de l'usuari", segons Renfe.

De moment, a més de les 22 estacions que ja han posat en marxa el nou sistema, altres 8 ja compten amb la instal·lació del sistema d'analítica i altres 14 estacions estan en procés d'obra d'instal·lació, que es preveu que finalitzin al primer trimestre de 2023.





Avui analitzarem el rebombori que ha creat l'última cançó de Shakira i ho farem amb la professora de psicologia del consumidor de la Universitat Abat Oliba CEU, Concepció del Pozo.



- Com t'ha afectat aquesta cançó?



Ens ha sorprès a tots una mica, són dos personatges molt mediàtics i tot el que és la seva vida té un interès i a més a més hi ha una exposició social de sentiments no només per aquesta cançó sinó que també per les dues anteriors que va publicar Shakira.



- És normal que la societat reaccioni d'aquesta manera? Fins de tot hi ha gent que diu que podria ser un muntatge.



Els mitjans també han dit que és tota una eina per treure diners i de fet han tret molts diners en poc temps. Els éssers humans d'alguna manera necessitem ídols , i per això té tant de pes la premsa rosa a les nostres vides.