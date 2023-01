Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat, entre d'altres, aquests temes:

El virus de la covid conviure amb nosaltres per sempre mai més degut a les seves mutacions. L'última mutació és la variant Kraken què porta de cap els experts tot apunta que encara és més contagiosa que la resta. El transport públic està avaluant la retirada de les mascaretes i per saber sí és la millor opció parlarem amb l'epidemiòleg, Dr. Daniel López Acuña.



- Aquesta nova variant és la més contagiosa fins al moment?



Sí, estem davant la presència de la variant Kraken i es tracta d'una varien recombinant què és la fusió dos sublinatges d'òmicron i ha generat una conformació genètica que provoca que la variant sigui més infecciosa i tingui més facilitat per penetrar, i per això s'ha estès tan de pressa per estats units i passarà mateix amb la resta del món. El que és preocupant és que es pugui escapar l'eficàcia de les vacunes.





L'aprenentatge de la lectura és una de les capacitats principals que aprenen els nens i nenes en edats primerenques, i és fonamental per al desenvolupament i l'èxit escolar i acadèmic. Amb tot, en alguns casos suposa un important repte i presenta diverses dificultats per a certs menors. És més, els infants que tenen bones habilitats lingüístiques orals aprenen a llegir millor que els que presenten dificultats.

En aquest context, un equip d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya crearà un programa interactiu i personalitzat, anomenat PICOFON, per contribuir al desenvolupament de la parla i el reconeixement gràfic de les paraules dels infants.