Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

En tan sols cinc anys ha creat molts èxits musicals, ha col·locat 15 de les seves 16 cançons al top 100 de Spotify i ja és núm. 1 en escoltes d'iTunes. Parlarem avui amb l'artista Alfred Garcia. Parlarem avui amb l'artista Alfred Garcia.



- Quin és el secret del teu èxit?



Suposo què és degut a la gran feina feia darrere, una part de sort i molts concerts a l'esquena. El talent musical ho valoren els altres.



- Ho has fet un període curt de temps.



Les coses que pensava fer al llarg de la meva vida per sort les he aconseguit en només cinc anys. M'hauria agradat assolir-ho amb més espai de temps perquè ho hagués gaudit molt bé, però encara queden molt per aconseguir.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.