Migdia a COPE Catalunya i Andorra

La Universitat de Girona ha desenvolupat un projecte per trobar alternatives i millores amb l'objectiu de controlar dues espècies que fa temps que amenacen les colònies d'abelles i limitaven la seva capacitat de recol·lecció. Es tracta d'àcars Varroa i vespes asiàtiques.

Aquests plantegen problemes al sector agrari a l'hora de produir mel, per això el projecte de recerca de la UdG fa dos anys que treballa per trobar les alternatives més sostenibles per controlar-les. Parlarem amb el Grup de recerca de biologia animal de la UdG, Josep Mª Bas.





El banc central Europeu ha confirmat que el pròxim mes pujarà el preu dels diners amb l'objectiu de frenar la inflació. Aquest fet repercutirà a les butxaques de les famílies i a les seves hipoteques. Parlarem amb la directora del Grau en Dret de la Universitat Abat Oliva CEU, Elena Palomares.



- Aquesta situació no té bona pinta.

Sona a desastre. Durant l'últim any l'Euríbor ha pujat en diferents ocasions, hi ha moltes famílies que estan pagant a les seves hipoteques entre 200 i 300 euros més del que pagaven abans. Si realment acaba pujant aquests 5% que està previst per al proper més no sé com les famílies afrontaran aquesta situació.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules per veure aquest cap de setmana.

