Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Des de fa trenta anys el port olímpic oferia una gran oferta gastronòmica i d'oci, però ara, després de tants anys, aquesta situació canvia amb l'economia blava. Els restaurants que quedaven van donar el seu últim servei aquest passat diumenge, però alguns d'ells s'han traslladat a una altra zona de la ciutat com és El CangrejoLoco. Ens dona tots els detalls el seu director, Antoni Herrero.



- Es diu de pressa, però són trenta anys el port olímpic.



Sí que són molts anys de vivències en el port olímpic. Vam començar l'any 92 i vam tenir també la sort d'inaugurar en els jocs olímpics. Hem passat moltes experiències, vivències i ens quedem amb molts bons records, sobretot amb molts clients que s'han convertit en grans amics.





La sindicatura va rebre queixes ciutadanes respecte a les actuacions de la guàrdia urbana, per sort es van resoldre. Parlarem d'això amb el síndic de greuges de Barcelona David Bondia.



- Quina mena de queixes arriben a la sindicatura vinculada a les actuacions de la guàrdia urbana?



Arriben moltíssimes. El que fem és valorar el treball de la guàrdia urbana i sempre que intervé hem de pensar que la guàrdia urbana no només és un cos policial, sinó que també garanteix la convivència entre els ciutadans i moltes d'aquestes intervencions, la ciutadania les percep com mal vistes. Sempre escoltem les dues versions.



Parlarem d'una de les queixes que ens van entrar. Es va produir una trucada d'uns veïns i veïnes a la guàrdia urbana perquè hi havia un grup de joves que estaven fent xivarri i consumint alcohol en un espai públic. Llavors intervé la guàrdia urbana, però en aquest grup de nois i noies hi havia una noia major d'edat, però amb un grau de discapacitat del 79% que s'havia escapat de la residència on vivia i la seva mare havia denunciat la desaparició els Mossos d'Esquadra. La guàrdia urbana fa una intervenció i es limita a dispersar aquest grup de joves i sancionar el consum d'alcohol a la via pública. En aquest cas demanem informació i entenem que la guàrdia urbana té accés al sistema d'informació policial per poder fer consultes sobre persones reclamades judicialment o desaparegudes.





Temporada darrera temporada hem parlat d'uns dels festivals més tradicionals de Barcelona, el Festival dels jardins de Pedralbes. Un esdeveniment que sempre ha comptat amb actuacions de gran nivell, molt variades, interessants i realçant una de les joies que tenim a la ciutat comtal com són els seus jardins. En aquest moment es troba en greu perill i potser aquest estiu no es celebra. Parlarem amb el director del festival, Martí Pérez



- És possible que ens quedem aquest any sense festival?



Sí, hi ha moltes formes de dir que no i una d'elles és fent un concurs. Nosaltres tenim una carta de compromís de continuació del festival per part de la Generalitat, però aquest govern no vol fer cas perquè diu que és del govern anterior.