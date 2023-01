Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) és un trastorn neuropsiquiàtric caracteritzat per símptomes inapropiats desenvolupament inadequat d'inatenció, impulsivitat i agitació motora.

Estimada en un 5-8% en nens, el TDAH és un dels trastorns neuroconductuales infantils més comuns i sovint es manté en l'adolescència i l'edat adulta.

La recerca ha demostrat que el TDAH afecta aproximadament el 30-50% dels adults que tenien TDAH en la infància. L'exactitud del diagnòstic del TDAH en els adults és fonamental per al tractament adequat.

Els adults amb TDAH tenen una major probabilitat de desenvolupar trastorns psiquiàtrics comòrbids, com a trastorn depressiu major, abús de substàncies i trastorn d'estrès posttraumàtic. S'ha demostrat que els adults amb TDAH tenen una major probabilitat d'experimentar problemes de funcionament acadèmic, laboral i social, així com un major risc d'accidents de trànsit i problemes neuropsicològics persistents.





La portaveu d'USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha reconegut que des del sindicat no tenen "massa esperances" d'acostar posicions amb Educació per evitar la vaga del 25 i 26 de gener.

Segura ha considerat que les meses sectorials celebrades fins ara han estat una "pèrdua de temps". Malgrat tot, ha dit que continuaran negociant i acudiran a la propera reunió, que Educació té previst convocar en breu.

Segura ha reconegut que les trobades amb Educació han estat "més cordials" que durant el curs passat però ha retret que continuen sense tenir resposta a la seva contraproposta sobre la recuperació dels estadis i la concreció d'altres mesures, com per exemple les pressupostàries per al 2023.





És un d'aquells musicals que ha quedat gravat el foc de diferents generacions. Tots recordem en la pel·lícula Grease amb Olívia Newton-John i John Travolta. Tenim en el programa d'avui a dos actors del musical, Anade Alva i Sergi Boix.



- Quin paper teniu al musical?



Ana: El nostre paper a l'obra musical és el swing, és una figura que molta gent desconeix, però és molt interessant a dins del teatre musical i vol dir que fem totes les posicions del musical, és a dir, fem quasi tots els personatges i totes les posicions de dansa.