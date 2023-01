Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'augment del preu del diner, o la taxa d'interès, és una de les eines més comunes que utilitzen els bancs centrals per a controlar la inflació.

La inflació es refereix a l'augment generalitzat i continu dels preus dels béns i serveis en una economia. Si la inflació es desborda, pot tenir un impacte negatiu en l'economia i afectar les persones i empreses.

Quan els bancs centrals augmenten la taxa d'interès, fan més car per a les persones i les empreses prestar i manllevar diners. Això pot dissuadir a alguns de manllevar diners, la qual cosa redueix la quantitat de diners en circulació en l'economia.

Amb menys diners en circulació, hi ha menys demanda pels béns i serveis, la qual cosa al seu torn redueix la pressió sobre els preus.

Un altre efecte d'augmentar la taxa d'interès és que fa més atractiu per als inversors guardar els seus diners en lloc de gastar-ho. Si hi ha menys diners disponibles per a gastar, això també pot ajudar a reduir la pressió sobre els preus.





