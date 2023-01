Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La llei d'habitatge encara s'està negociant, la gent té una gran expectativa per com serà, de fet, Hàbitat3 ha fet una crida per aconseguir més d'habitatges a famílies vulnerables i la idea seria disposar d'unes 200 llars per afrontar-les pujades d'interès i la inflació. A més a més, està previst que el banc central europeu torni a pujar el preu dels diners que afecta directament a les hipoteques i a les economies més vulnerables.Analitzarem aquesta situació amb el director hàbitat3, Xavier Mauri .





El Gòspel és un gènere en el món de la música que tothom coneix. Per saber com està ara mateix a Catalunya parlarem amb un dels grans impulsors de gòspel, Moisès Sala. A més a més, el pròxim 21 de gener estarà al palau de la música catalana amb el taller de Gospel X-Perience.



- Com està aquest gènere a Catalunya?



La gran moguda del gòspel va començar a Catalunya als 2000. Sempre hi ha hagut corals que han anat afegint temes de repertori gòspel com "Oh happyday" per no és fins a l'any 2000-2002 quan es torna popular al nostre país. Aquesta cultura prové dels estats units i comença a arrelar aquí gràcies al teixit associatiu i coral que hi ha al nostre país i de les ganes per descobrir nous estils i noves formes d'entendre l'espiritualitat.





A les 16:58 h d'ahir ha entrat en òrbita el Menut, el segon nanosatèl·lit català. L'aparell, desenvolupat com un projecte de l'estratègia 'NewSpace' del Govern, ha viatjat amb altres ginys a bord d'un coet de la companyia estatunidenca SpaceX llançat des de cap Canaveral, a Florida.

L'ejecció del satèl·lit s'ha produït aproximadament una hora després del seu llançament. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha seguit l'operació des de la seu de l'empresa fabricant de l'aparell, la barcelonina Open Cosmos, des d'on ha avançat també que Catalunya llançarà a l'espai un tercer nanosatèl·lit el primer semestre de 2023.