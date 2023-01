Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els propòsits d'any nou són una tradició en la qual moltes persones reflexionen sobre l'any anterior i decideixen quins canvis volen fer en la seva vida l'any següent. Aquests canvis poden incloure la pèrdua de pes, l'exercici més freqüent, la millora de les relacions personals o l'obtenció d'un títol universitari. Mentre que els propòsits d'any nou poden ser una forma positiva de motivar a les persones a millorar les seves vides, també poden tenir efectes psicològics negatius si no es manegen de manera adequada.





El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu incrementar entre un 3% i un 5% les vendes durant la campanya de Nadal respecte de l'any passat.

Així, tot i l'impacte de la inflació, els pastissers confien que enguany les xifres seran "similars" a les del 2019 i recorden que l'any anterior va estar afectat a última hora per l'onada de la variant òmicron, que va fer anul·lar trobades familiars.

"Som optimistes i esperem una bona campanya de Nadal, com les d'abans", ha assegurat el president del gremi, Antoni Bellart.

La previsió és vendre uns dos milions d'unitats de torró i prop d'un milió de tortells. Sobre la inflació, Bellart ha assegurat que les pastisseries "no poden repercutir l'increment de costos" al client.





Els ferreters han superat "amb nota" la pandèmia de la covid-19 i han crescut un 11% en els últims tres anys.

Aquesta és la principal conclusió d'un informe del Gremi de Ferreters de Catalunya, que analitza el període 2019-2021 del sector.

Les dades més recents de l'estudi constaten que els ferreters catalans van créixer un 10,82% en facturació durant el 2021 respecte del 2020, any on, tot i la crisi sanitària, la caiguda tan sols va ser del 2,49%.

Pel que fa a beneficis nets, segons recull l'informe a patir de les dades del registre mercantil, els guanys van créixer un 6,5% durant el 2020, tot i la pandèmia i la majoria de les ferreteries tancades, i es van disparar un 28% el 2021.





Les xarxes socials s'han convertit en una part integral de les nostres vides i és difícil imaginar la vida sense elles. Però, quina és la seva història? Com van arribar a ser tan populars?

El primer precursor de les xarxes socials va ser Six Degrees, que va ser creat en 1997 i permetia als usuaris pujar el seu perfil i connectar-se amb amics. No obstant això, va ser la creació de Myspace en 2003 i, posteriorment, Facebook en 2004, la qual cosa va establir les bases per al que avui coneixem com a xarxes socials.