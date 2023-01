Avui hem tractat els següents temes:

Després de la celebració dels 10 anys del Tiana Negra el 2022, el festival prepara amb molta força l’onzena edició, que se celebrarà del 20 al 22 de gener de 2023.

I ho fa creixent i ampliant tant els dies del certamen, com els espais on es durà a terme i el públic al qual va dirigit.

El proper Tiana Negra durarà en realitat una setmana, arrencarà el dissabte 14 de gener i no s’acabarà fins diumenge 22.

Tot i que el gruix d’activitats es faran com sempre a la Sala Albèniz de Tiana els dies 20 i 21, el festival amplia els escenaris amb una Ruta Negra per tot el poble, diverses activitats a la Biblioteca de Can Baratau i la cloenda al Parc de Can Mascaró.





Un robot no pot fer mal a un ésser humà ni, per inacció, pot permetre que un ésser humà pateixi mal. Un robot ha de complir les ordres donades pels éssers humans, a excepció de les que entrin en conflicte amb el punt anterior. I un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb el que s'ha establert abans. Aquestes tres lleis de la robòtica van ser formulades per Isaac Asimov ara fa vuitanta anys, molt abans que la intel·ligència artificial (IA) fos una realitat. Però il·lustren perfectament com els éssers humans ens hem enfrontat als desafiaments ètics de la tecnologia: protegint els usuaris.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.