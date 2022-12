Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que l’Ajuntament ha de prendre mesures cautelars per evitar que es dugui a terme la Papanoelada Motera el diumenge 18 de desembre, amb l’objectiu de salvaguardar els diversos drets afectats per aquesta marxa de motocicletes.

A més a més, cal tenir en compte que les persones organitzadores d’aquesta marxa no han comunicat la concentració a l’autoritat competent, la Direcció General d’Administració de Seguretat (DGAS).

Per tant, si es duu a terme, estarien actuant amb manifest incompliment de la normativa d’aplicació. La manca de comunicació de la marxa impedeix als responsables municipals organitzar els recursos disponibles, i dissenyar les mesures a aplicar per minimitzar l’impacte de l’activitat sobre l’espai públic i la ciutadania.

La improvisació obliga a utilitzar dispositius de serveis públics no programats, que poden afectar l’atenció d’emergències i les necessitats de la ciutadania.





Cada Nadal, videojocs i consoles se situen entre els regals més sol·licitats per nens i adolescents. I després de la visita del Pare Noel i els Reis Mags, en plenes vacances escolars, els menors espremen al màxim el temps de joc enfront de la pantalla.

Experts expliquen que els videojocs poden ser educatius i ajudar a desenvolupar habilitats com la presa de decisions, la creativitat, l'organització, la gestió de l'estrès i la tolerància a la frustració.

No obstant això, el seu ús desmesurat pot causar problemes de somni, baixada del rendiment escolar, aïllament i conductes addictives.

Llavors, què es pot fer perquè els nens utilitzin els videojocs de manera moderada i responsable? Per a començar, cal considerar l'edat com un factor decisiu per a indicar el temps d'ús raonable dels videojocs.

Entre els 9 i els 11 anys l'exposició hauria de ser progressiva i sempre sota el control dels pares. A partir dels 12 la situació es complica, perquè els menors tenen una major independència i autonomia i la supervisió i acompanyament es tornen més complexos.