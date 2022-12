Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La pobresa interrelacional és un fenomen complex que afecta moltes persones a tot el món. Es refereix a la pobresa que no sols és econòmica, sinó també social i psicològica. Sovint es produeix quan les persones manquen de les relacions, les habilitats i els recursos necessaris per a participar plenament en la societat i aconseguir el seu màxim potencial.

La pobresa interrelacional pot tenir un impacte profund en la vida d'una persona. Pot limitar el seu accés a oportunitats educatives i laborals, i pot afectar la seva salut mental i física. També pot tenir un impacte en la qualitat de les relacions que una persona té amb els seus sers estimats i en el seu benestar general.





El programa beneficiarà 147 municipis, que han formulat 256 peticions (149 corresponents a energia fotovoltaica, 63 d’enllumenat públic, i 44 de calderes de biomassa). Es tracta d’un autèntic pla de xoc, que aconseguirà un estalvi anual de 35 milions d’euros en la factura energètica dels ajuntaments.

El diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha presentat aquest dimecres el pla, que suposa «la primera acció d’implantació massiva de renovables a Catalunya». A més, ha destacat que l’àrea que encapçala «s’ha convertit durant aquest mandat en una àrea inversora». Això demostra, segons Gomar, que és una temàtica que «genera consensos polítics», cosa que assegura que «serà una política de continuïtat».





A Espanya hi ha més de quatre milions de persones amb alguna mena de discapacitat. Moltes tenen a prop una figura cuidadora, que exerceix un paper essencial i a la qual, en general, no s'ha prestat especial atenció, tot i estar exposada habitualment a una sobrecàrrega física i emocional. Un estudi publicat en obert a la revista Global Social Work i coordinat per José Daniel Rueda Estrada, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, ha analitzat aquesta realitat oculta i ha investigat com valoren les mateixes persones cuidadores els recursos disponibles i les seves necessitats. A més, ha examinat la salut subjectiva d'aquestes persones i el nivell de sobrecàrrega al qual estan exposades.