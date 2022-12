Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els torrons són un dolç típic de l'època nadalenca en molts països d'Europa i Amèrica Llatina. Es tracta d'una confecció a base d'ametlles, mel i sucre que es presenta en forma de barra o de pastís. Existeixen diferents varietats de torró, des del torró tou, fet amb ametlles moltes i mel, fins al torró dur, elaborat amb ametlles torrades i sucre.

El torró té una llarga història que es remunta a l'antiga Grècia i Roma, on es consumia un dolç similar elaborat amb ametlles i mel. Amb el temps, aquest dolç va anar adaptant-se als costums i els ingredients de cada regió, i avui dia es poden trobar nombroses varietats de torró en diferents parts del món.





El Nadal és una època de felicitat i celebració per a moltes persones, però per a altres pot ser un període de stress i soledat. Si et sents sobrepassat o trist durant les festes nadalenques, aquí tens alguns consells que et poden ajudar a afrontar aquesta època de l'any amb més calma i equilibri.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules relacionades amb el Nadal per veure aquest cap de setmana.