Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

A Nova Zelanda es prohibirà fumar a totes les generacions futures, de fet la gent que hagi nascut després del 2008 no podrà comprar cigarretes o productes relacionats mai més en el país. Parlem amb el catedràtic de Filosofia Moral i Política de la UAO CEU, AquilinoCayuela.



- Amb aquesta nova llei, hi ha risc de provocar l'afecte contrari?



Em sorprèn bastant aquesta notícia, una cosa és que es prohibeixi el tabac en general a Nova Zelanda com una llei seca per tots, però predeterminar a partir d'una data de naixement i obligar les persones a no fer una cosa em sembla molt típic d'aquesta cultura generalitzada de totalitarisme perquè una de les característiques que té és predeterminar les persones a tenir certs comportaments.





L'època de Nadal està carregada de sentiments i nostàlgia. Per saber com podem afrontar aquesta anomenada depressió blanca ens dona alguns consells Maria Sánchez, e-HealthManager de Cigna.



- En què consisteix la depressió blanca?



És una definició que fa referència mentalment aquest moment de l'any on i a més nostàlgia i que surten en aquesta època determinades persones que no viuen de la mateixa manera el Nadal. Per molts aquesta època de l'any és un moment de felicitat, reunió, retrobaments, regals i per altres persones, en canvi, afronta en aquesta època d'una manera més nostàlgica trobant a faltar a familiars que no estan amb ells en aquest moment. És un bon moment per fer una reflexió i enviar un missatge positiu per no caure en aquesta nostàlgia i mirar cap al futur amb positivitat. Hem de fer un balanç de l'any tant de les coses bones com de les dolentes i a partir d'ara planificar el pròxim 2023 amb il·lusió i alegria.





La Càtedra del bosc va ser creada per la Universitat de Girona (UdG) i l'ONG Sèlvans. L'objectiu de la iniciativa és promoure la investigació i la investigació aplicada en l'àmbit de la valoració dels serveis dels ecosistemes forestals, ajudant les institucions i el sector privat a construir una infraestructura verda al país. Parlarem amb el seu director, Joan Nogué.