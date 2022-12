Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

S'ha fet un pas molt important en el món de l'energia, científics dels estats units han descobert el mecanisme que utilitza una estrella per produir energia. Sense cap dubte estem en un bon camí per assolir l'energia inesgotable i econòmica. Per saber més, parlarem amb el Pere Roura, catedràtic.



- Per què és tan important aquesta de fusió nuclear que s'ha aconseguit en els Estats Units?



Es tracta de treure l'energia de manera controlada d'una reacció que fins ara es produiria d'una manera incontrolada en les bombes d'hidrogen. Hi ha dos tipus de bombes nuclears les bombes d'una d'urani i les bombes d'hidrogen. Durant els anys cinquanta el president Eisenhower va fer un discurs molt famós en el que proposava treure profit de l'energia nuclear per objectius civils.





Els àmbits naturals durant i després de la pandèmia vam patir un augment de la presència humana concretament a zones d'esbarjo i arreu de Catalunya. Si posem el focus a l'àrea metropolitana de Barcelona, trobarem l'espai natural de la serra de Collserola. Gairebé uns 6,4 milions de persones van visitar aquella zona durant l'any passat. Per saber com es gestiona l'equilibri entre l'ús públic i l'educació ambiental parlarem amb Marta Doñoro, cap del servei d’ús públic i educació ambiental del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.





El músic Carlos Núñez estarà el dia 30 de desembre a les 9:00 del vespre al Palau de la Música catalana. Ens dona més detalls el mateix artista sobre aquesta gira de Nadal.



- Portes quasi tota la vida tocant la flauta i la gaita. Com ho fas?



Són els meus dos amors, un és l'amor platònic i l'altre és un amor més carnal.



- Si et diuen que vas ser un nen prodigi, ho acceptes?



No ho sé, el que sí que és cert que l'escola ho passem una mica malament perquè era com el diferent. Quan vam tocar la flauta l'escola i després vaig passar la gaita es van riure de mi perquè en aquella època fer música celta de tan petit era estrany.