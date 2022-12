Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Afortunadament, s'ha desconvocat la vaga que estava prevista en els aeroports durant les festes de Nadal. Què passa quan un vol es cancel·la per vaga o per qüestions meteorològiques? Parlarem amb la portaveu OCU a Catalunya, Esther Lorente



- Què passa si cau una gran nevada com ha passat aquests dies a Londres i impedeix que surtin els vols?



Primer de tot no desesperar-se. Una cosa és que es cancel·li el vol per circumstàncies excepcionals i un altre és que es cancel·li per una vaga. Si es dona el cas que és per circumstàncies excepcionals amb independència que es pugui reclamar o no una indemnització, la companyia aèria i el personal de terra han d'assistir a les persones que s'han quedat penjades.





El departament d’Educació constata una davallada d’aprenentatges en anglès, català i matemàtiques després d’avaluar els resultats de les competències bàsiques de sisè de primària i quart d’eso.

Pel que fa a la llengua catalana, a primària la baixada és de 4 punts respecte l’edició anterior i a les proves d’eso es queda en 2,4.

Pel que fa a les matemàtiques, la caiguda és pràcticament de 5 punts a primària i 5,5 a l’eso. Per tal de revertir la situació, la conselleria aposta per més formació al professorat i més activitats a les escoles.

Així, tal com ha explicat la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, esperen veure els resultats que en surtin els pròxims dos anys.





Per aquest Nadal hi ha moltes activitats i a l'Hospitalet de Llobregat trobarem a partir del dia 17, la sisena edició del Circ d'Hivern. Ens dona més detalls el promotor de l'esdeveniment, Joselito.



- El nom correcte és Circ d'hivern?



Sí, Circ de Nadal és molt comú i volíem donar-lI una característica especial a aquesta cita, també t'he de dir que ens hem copiat perquè ja existeix el circ d'hivern de París.

L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.