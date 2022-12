Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Obrir un paquet i anar mostrant i narrant tot el que hi ha a dins (el packaging, els embolcalls i els accessoris), aquesta és la fórmula màgica que tenen els vídeos d'unboxing. N'hi ha de tots els gèneres possibles, des de tecnologia a menjar militar. I, és clar, també n'hi ha de joguines, els coneguts com a unboxing toys. Avui dia, dos dels canals amb més visites dels Estats Units són d'unboxing de joguines, i el 20% dels comptes de YouTube amb més seguidors, també.

"Funcionen perquè als infants els fascina obrir regals i, en conseqüència, els agrada viure aquesta experiència ni que sigui vicàriament a través del seu youtuber preferit".





Fidel a la seva cita, un any més Creu Roja Joventut de Blanes-Lloret-Tossa organitza la Campanya de Recollida de Joguines coincidint amb els dies previs de les jornades més destacades de les festes nadalenques.

Des d’avui dilluns, 5 de desembre, i fins la setmana del 20 de desembre, diversos establiments de l’Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC) col·laboren en l’acció com a Punts de Recollida de joguines i regals durant dues setmanes.



Aquest Nadal s’han adherit a la iniciativa per donar-hi suport un total de 14 comerços distribuïts arreu del nucli històric de la vila, així com els grans magatzems de roba i material esportiu Decathlon, on també s’hi farà una activitat especial el proper dissabte dia 10. Perquè aquesta alternativa pugui funcionar aquest passat dissabte les voluntàries de Creu Roja van encarregar-se de distribuir les caixes de recollida i els cartells de la campanya als establiments que col·laboren.