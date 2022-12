Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La Llei de Foment de l'Ecosistema d'Empreses Emergents, millor coneguda com a Llei de Startups, ha estat aprovada definitivament avui en el Congrés dels Diputats, després d'un llarg i intens treball per part de les forces polítiques i els actors de l'ecosistema innovador a Espanya.

María Benjumea, fundadora de South Summit ha qualificat aquesta nova llei com “la llei de la innovació i del talent qualificat. És just el que necessitem per a respondre al moment econòmic trepidant que vivim”.

A més, Benjumea també agraeix que aquesta llei sigui “una llei de consens que portem treballant tots els actors involucrats en l'ecosistema emprenedor des de fa molt temps”.





Com es fabrica un bon perfum i ens ho explica una persona que fa molts anys que crea perfums amb personalitat. Parlarem amb el perfumista, Daniel Yosier.



- Vas estudiar a l'institut superior internacional de perfums de Versalles?



A escala europea tota França i París era la Meca del perfum i encara més a l'època que em vaig formar que ja farà més de vint-i-cinc anys. En aquest moment les coses han evolucionat molt i podem trobar escoles de perfumeria en altres punts, però en aquella època París era l'única opció.





Versió musical en animació stop motion de 'Pinotxo', ambientada a Itàlia durant la dècada de 1930. Guillermo del Toro i Mark Gustafson dirigeixen aquesta pel·lícula, que en la versió original compta amb un repartiment estel·lar de veus: Ewan McGregor (Pepito grillo), David Bradley (Geppetto) i el debutant Gregory Mann (Pinotxo).

També participen Finn Wolfhard, Cati Blanchett (guanyadora de l'Óscar), John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, Christoph Waltz (guanyador de l'Óscar) i Titlla Swinton (guanyadora de l'Óscar).

