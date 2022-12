Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

En aquestes dates nadalenques hi ha un punt de nostàlgia, es troben a faltar les reunions i celebracions en família, i és quan es nota més aquesta soledat no desitjada, sobretot en la gent gran. L'organització Amics de la Gent Gran ha llançat una campanya per recaptar fons per fer front a aquesta situació i poder acompanyar a la gent gran durant aquestes festes. La campanya porta com a títol Aquest Nadal, quin és el teu desig? Parlarem amb el director d' Amics de la Gent Gran, Albert Quiles.





En el programa d'avui parlarem de les herències i successions, és un tema que sempre porta complicacions pels impostos. Tenim a l'expert Ramon



- Com estan les successions i herències a Catalunya?



Porta polèmiques perquè és un tema de gran transcendència. Si observem les xifres que mouen cada any a partir de les successions, veus que són unes xifres estratosfèriques. La successió també és un moment de crisis a la família, potencialment és un moment de risc, no és d'estranyar que sigui un tema que sempre està a sobre la taula. En els últims anys la fiscalitat ha entrat amb molta força perquè realment és alta i és objecte de debat i discussions.





Arran d’una queixa ciutadana, la Sindicatura de Greuges ha analitzat la manca de monitoratge de suport en les activitats per a infants amb diversitat funcional, i ha traslladat a l’Institut Barcelona Esports (IBE) una sèrie de recomanacions perquè no es vulnerin els drets d’aquestes persones.

Sense monitoratge de suport a l’activitat de piscina

Una família barcelonina va presentar una queixa a la Sindicatura de Greuges per exposar la seva disconformitat per la no assignació de monitoratge de suport per a la seva filla en l’activitat de piscina d’un Centre Esportiu Municipal (CEM) de la ciutat.





L'artista sevillà ens ve a presentar Resiliencia, el seu nou disc. En aquest nou treball trobem Estopa, Omar Montes, Morat, Lèrica, Malú i Reik, sis col·laboracions que treuen a la llum la naturalesa camaleònica de Beret i que enriqueixen encara més el seu segon treball en estudi. Ens dona més detalls el mateix artista, Beret.

- Per què et vas quedar amb el segon cognom com a nom artístic?



Perquè Álvarez és molt comú i Francisco ja ni et dic. Beret és un cognom francès i som poquets a Espanya. Com Beret és curt, és comercialment perfecte.