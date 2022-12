Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El consum del gas del riure s'ha posat de moda entre els joves i els experts alerten que pot provocar lesions molt serioses. Parlarem amb la Mireia Ventura, coordinadora del servei d'anàlisi de substàncies d'Energy Control.



- Què és el gas del riure?



És un gas i que té diverses funcions, a medicina s'utilitza com anestèsia o analgèsic, en rebosteria per muntar nata, però ara una de les funcions que té és com a substància què et desinhibeix, et provoca certa sensació d'eufòria o tranquil·litat i al·lucinacions.

La Fundació Bofill ha fet un seguit de propostes per tal de frenar l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 10% en quatre anys. Aquest se situava el 2021 al voltant d'un 14,8% Catalunya.

Entre les mesures, ha proposat 11.000 beques salari anuals a joves de 16 a 18 anys de llars desfavorides, 15.00 noves places públiques d'FP de grau mitjà, 5.000 més de Programes de Formació i Inserció (PFI) i 5.000 més en centres, escoles i programes de nova oportunitat.

A més, planteja la necessitat d'identificar i fer seguiment dels alumnes en risc d'abandonament o que ja hagi abandonat, plans individuals d'orientació i programes locals de mentoria. L'organització que part d'aquestes mesures requereixen 350 MEUR anuals.