Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La importància del reciclatge és una qüestió crucial pel sosteniment del planeta. Els punts verds tornaran a repartir els usuaris materials de reciclatge per la recollida selectiva. Parlarem amb el director dels serveis de neteja i residus de l'ajuntament de Barcelona, CarlosVázquez.



- Que material repartiran els punts verds?



L'ajuntament facilitar que ho puguem separar a casa per incrementar el reciclatge en general. Des del punt verd es repartiran tres coses, primer el cubell de l'orgànica amb les bosses compostables per poder-les separar, ja que és la que més ens costa, tres bosses de ràfia per paper vidre i plàstics i per últim una guia per resoldre els dubtes més comuns.





Dos de cada tres treballadors de residències de gent gran no porten la quarta dosi de la vacuna. No només estem parlant de la covid sinó que també de la grip malalties que s'estan presentant amb força a causa que ja no portem més careta en molts llocs públics. Parlarem amb la presidenta de l'associació catalana de recursos assistencials ACRA, Cinta Pascual.



- Com s'ha d'afrontar aquesta nova situació de la vacunació?



Nosaltres podem motivar a la gent, animar-la, buscar un circuit de vacunació que sigui molt més àgil, sempre hem dit des del departament de Salut que els professionals s'han de vacunar. Ja és prou difícil per aconseguir el nivell de vacunació amb nivells òptims perquè no ho facilitin el màxim. En aquest moment no hi ha ganes ni motivació, però hem de ser un exemple perquè crec que és molt important recordar el que hem patit i plorat durant aquesta situació tan dura. És cert que a l'índex de vacunació del personal sanitari del centre tampoc ajuda.





L'escola de disseny i enginyeria de Barcelona ( Elisava) ha presentat un sistema innovador d'intercanvi de bateries a les motos d'intercanvi ( Sharing ). Una idea crucial pel medi ambient . Parlarem amb la portaveu d'Elisava RacingTeam, Mar Tarrazona