L'empresa 'Talkual' de Bellpuig (Urgell) ha aconseguit rescatar del malbaratament alimentari més de 775.000 quilos de fruites i verdures en dos anys i mig.

Es tracta de productes hortofructícoles que són descartats per les grans superfícies per raons estètiques, ja sigui perquè no tenen el calibre fixat pels estàndards o perquè a la pell hi ha taques i imperfeccions que fan que "no entrin per la vista".

Malgrat això, els productes són igualment bons en el seu interior i per tant és poden consumir perfectament sense problema. Marc Ibos i Oriol Aldomà són els dos joves que van apostar per aquesta iniciativa que ara arriba a més de 2.200 clients arreu de l'Estat a través de la venda per internet.

"Talkual' va néixer amb l'objectiu de reduir el malbaratament alimentari per raons estètiques i conscienciar als consumidors que descartar productes del camp perquè no entren per la vista és un problema mundial en un context de crisi climàtica.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.