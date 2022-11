Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Les dades de l'atur previstes per aquest mes apunten que seran bones. Hi ha molts factors que necessiten gent, sobretot en les professions tradicionals, en aquest moment hi ha manca de fusters, electricistes i sobretot d'obrers de la construcció. Parlarem amb la Gerent del gremi de constructors d'obres, Mercè Polo.

- Per què costa trobar mà d'obra qualificada el sector de la construcció?



La gent jove que és la que hauria de facilitar aquest relleu generacional no sent atreta per aquesta professió. Han sortit nous oficis i altres alternatives de feina com pot ser el sector tecnològic. Estem intentant fer grans esforços per fer desmitificar que la construcció és un sector dur, difícil i amb poca estabilitat i la gent jove no està per labor. També hem de dir que en els últims anys a hores d'ara incrementat el nombre d'alumnes que volen incorporar-se els graus mitjans de formació professional No sabem si és una cosa puntual o si això continuaran el temps.





Una part de l'activitat científica que Espanya desenvolupa anualment a l'Antàrtida, es desenvolupa en la Base Antàrtica "Gabriel de Castella", gestionada per l'Exèrcit de Terra (ET).

La Campanya Antàrtica de l'ET és l'operació militar en l'exterior de les nostres fronteres més

antiga actualment en vigor i s'ha realitzat anualment fins a la present expedició. És una missió militar reduïda quant a efectius humans.

No obstant això, és única punt per la llunyania (13.000 km.) i les dificultats climàtiques, com per la importància de la col·laboració de l'Exèrcit en la recerca científica.

L'Exèrcit de Terra contribueix a la presència d'Espanya a l'Antàrtida i col·labora estretament en el desenvolupament de la recerca en aquest continent amb la gestió de la Base Antàrtica Espanyola “Gabriel de Castella”.

La base, al costat del Vaixell de Recerca Oceanogràfica “Hespérides” i la Base “Joan Carles I” constitueixen les tres plataformes de recerca amb les quals Espanya opera a l'Antàrtida.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado