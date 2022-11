Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els coloms han emmalaltit greument per un brot del virus detectat a Jersey. És una malaltia extremadament contagiosa que deixa els ocells en un estat tan dolent que s'ha encunyat el terme "colom zombi". Parlarem amb l'expert en avicultura i president del col·legi de veterinaris de Girona, RamónCedó.

- Quina mena de malaltia és?

És un virus i es coneix des de l'any 1920 i es tracta d'una malaltia que abans se l'anomenava la" la peste aviar". És una malaltia molt greu pels animals que acaba amb unes xifres d'aus mortes importants, no té cura, però sí que té una prevenció amb una vacuna que cobreix molt bé aquesta malaltia, però en els animals que són lliures no se'ls hi posa i, per tant, tenen més possibilitats d'agafar-ho. Es sol anomenar "NewCastle" perquè es va descobrir allà.

El regne unit és un lloc on molts animals fan un primer pas abans d'emigrar i si porten alguna malaltia la deixen allà, en ser una illa és més complex que surti perquè es pot aïllar.





La Fundació Vicki Bernadet informa que la meitat de tots els abusos sexuals a Espanya són contra menors. La campanya "Destined" del grup, que pretén fer visible aquest xacra "invisible", coincideix amb la celebració dissabte del Dia Mundial per a la Prevenció de l'Abús Sexual Infantil. Parlarem amb la presidenta de la fundació Vicky Bernadet, Vicky Bernadet.





- D'on trèieu aquestes dades?



Són dades del Consell d'Europa i de la campanya en l'àmbit Europeu on diuen que un de cada cinc nens i nenes patirà alguna mena d'abús sexual abans dels disset anys i això significa que és un 20% de la població. Aquest percentatge és una dada que s'està fent sostenible en el temps i esperem que en algun moment puguem trobar la manera d'alertar a la població perquè aquest percentatge és real, no és una dada que donem nosaltres des de la fundació i per això estem expectants a veure com podem revertir-ho.





