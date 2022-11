Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

FANGORIA publica EX PROFESO, nou lliurament que tanca la trilogia d'Eps del duo rere EXISTENCIALISME POP i EDIFICACIONS PAGANES.

Es tracta de tres col·leccions de 4 o 5 cançons cadascuna amb les quals obre un parèntesi en el seu costum de gravar un àlbum de 12 cançons cada dos anys. D'aquí ve que la caixa que conté els tres Eps es tituli ENTRE PARÈNTESIS.

«Aquest tercer Ep, EX PROFESO, ha quedat el més eclèctic de la sèrie. Passem del House revisat amb sons actuals (Una mica tot) al Glam (Un vampir per a dos) passant pel Tecno (L'impossible) , el Pop disc-diva eurovisiva (No em compensa, no ho torno a fer què guanyo jo amb tot això?) i per descomptat el Rock’n’roll (art abstracte i Nova York Dolls).





Des de desaparèixer 48 hores o inhalar desodorant fins a aguantar la respiració per a perdre la consciència.

La moda dels reptes virals han plagat les xarxes socials dels més joves: “Caça del Fatxenda”, “Blockout challenge”, “Chroming”, “Fractal Burning”… Internet està inundat de reptes virals, que han sofert un boom entre els joves: més d'un 20% ha realitzat algun challenge, segons un estudi de TikTok.

No obstant això adverteixen que la moda inicial d'aquests reptes ha derivat en uns altres challenges que poden comportar una sèrie de riscos per als menors que els executen.

De fet, el mateix informe impulsat per TikTok exposa que els propis adolescents coneixen els perills que generen: la meitat d'ells descriu com a perillosos els reptes virals que veuen en internet.





Moltes de les lleis i normes de l'antiguitat eren escrites en una taula i aquesta era penjada o exhibida en un lloc públic per a l'estricte compliment de la població. S'havia de complir escrupolosa i obligatòriament aquell dictamen seguint-lo al peu de la lletra, igual que els talls (vetes) s'obrien pas en la taula.