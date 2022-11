Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Tant avui com aquest diumenge, s'organitza un acte commemoratiu d'homenatge on es concentren missatges de suport i sensibilització social, entre altres activitats. Alhora, és un acte reivindicatiu per fer visible el dret de les víctimes. Paralrem amb la directora de Stop Accidentes a Catalunya, Marilina ferrer.



- Com serà aquest acte de commemoració a les víctimes de trànsit?



És un acte de record, tant de bo no existís un dia com aquest on les víctimes tenen que reivindica el seu dret. És un dia de memòria però sobretot de reivindicació per les entitats.

El que portem a terme és un acte a Barcelona a l'avinguda litoral on algunes víctimes tenen veu i fan la seva reivindicació acompanyats de les autoritats.





Les xarxes socials són tot un món, cadascuna té la seva personalitat, el seu públic i objectius. Avui parlarem de la xarxa social TikTok, possiblement és la més recent i la que en poc temps ha crescut com l'escuma. En el programa d'avui parlarem de com una empresa es pot publicitar a través d'aquesta xarxa social per potenciar els seus clients. Ens explica com fer-hoel director de Community Internet, Enrique San Juan.



- Avui realitzareu un webinar de com aplicar TikTok a una empresa.



Funciona gairebé quasi per totes les empreses per què tiktok és una xarxa social especial i nova, podríem dir que és la reencarnació de Musicaly , una xarxa social que es va posar en marxa als Estats Units pels joves i la gent la utilitzava per fer coreografies i imitar cançons, després va arribar TikTok, la va absorbir i es va estendre d'una manera impressionant.





Les Administracions de Loteria de tot el país tenen la vista posada en el Sorteig Extraordinari de Nadal amb una certa esperança malgrat la conjuntura econòmica actual caracteritzada per l'encariment de la vida.

Per al pròxim sorteig, que se celebrarà el 22 de desembre, els loters professionals confien a igualar el nivell de vendes de l'any passat en el qual es va batre el rècord de 3.100 milions d'euros en vendes.

“La societat manté l'esperança en la loteria de Nadal, una tradició que cada any aviva la il·lusió de 24 milions d'espanyols. Famílies, companys de treball, grups d'amics i tot tipus d'organitzacions o associacions continuen jugant perquè ‘La Grossa’ acaba convertint-se en un punt de connexió entre tots ells, un horitzó comú”, explica Borja Muñiz, president d'Anapal, la primera Associació Espanyola d'Administracions de Loteria que representa els interessos de més de 4.100 administracions existents en tota Espanya a Migdia a COPE Catalunya.





