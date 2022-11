Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) han identificat les cèl·lules que escampen el càncer de còlon en el procés conegut com a metàstasi fins i tot després que s'hagi extirpat el tumor primari a través de cirurgia, en un estudi que publica aquest dimecres la revista 'Nature'.

A més han comprovat en experiments amb ratolins que eliminar aquestes cèl·lules mitjançant tècniques genètiques és suficient per prevenir la formació de metàstasi.

La situació coneguda com a recaiguda afecta entre el 20 i el 35% dels pacients. El càncer de còlon és el tercer més comú al món, amb prop de dos milions de nous casos cada any.





El fet de viure sol o sola és un dels factors que influeixen en la soledat no desitjada, ja que per a aquestes persones hi ha un "més risc de sentir-se soles" que les que conviuen amb altres, segons un nou estudi. No només aquesta causa provoca aquest sentiment, pel fet de l'edat (sobretot de la gent gran), tenir una discapacitat o una mala salut són variables que també poden derivar-hi.

La soledat no desitjada també s'ha vist incrementada d'ençà que va començar la pandèmia. Per saber com ho podem gestionar de la millor manera parlarem amb el professor del departament de pedagogia de la UdG, Pere Soler.





Aquest proper cap de setmana, de totes les activitats que es poden fer durant la setmana de la ciència , el Museu de la ciència de CosmoCaixa, porta un any més el BCNspiracy 2022. Parlarem amb el director de BCNspiracy, Simón Perera.



- Que és el BCNspiracy?



És un esdeveniment de divulgació científica què fem a Barcelona. Amb aquesta ja és la sisena edició i també hem fet alguna edició a Lleida. Som un equip de persones que ens dediquem a la ciència, des de fer-la o comunicar-la des de diferents aspectes. Fa 6 anys vam dir que calia que una ciutat com Barcelona hi hagués un espectacle de divulgació científica durant un dia o més amb xarrades informatives sobre tots els temes i on la gent pogués gaudir, aprendre ciència de manera molt més amena i que arribés a tothom d'una manera divertida.

