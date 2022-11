Avui hem tractat els següents temes.

L'osonenc Lluc Crusellas està assimilant haver estat proclamat millor mestre xocolater del món en el prestigiós concurs internacional World Chocolate Masters que s'ha celebrat a París.

Creu que la clau ha estat el treball en equip. "Amb 26 anys, s'arriba aquí gràcies a la gent que tens al voltant i deixant-te ajudar".

Un altre aspecte que tenia molt clar és que volia aportar coses noves al sector, com són les textures i els colors orgànics i el missatge que cal cuidar més el planeta.

Ara vol aprofitar aquest altaveu per fer pedagogia. "Que la gent sàpiga què és un bon pastís i què no. Hi ha molta feina a fer, que hi hagi més cultura pastissera com la que tenen països com França".





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.