Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'observatori FAROS de Sant Joan de Déu alerta en el darrer informe de l'impacte de la contaminació ambiental en la salut infantil, inclús en els embrions. En aquest sentit, la cap d'obstetrícia i ginecologia, Lola Gómez, avisa que l'embaràs és una "finestra d'exposició" a la contaminació molt important.

La doctora apunta, fins i tot, que les substàncies contaminants que arriben al fetus a través de la mare també es dipositen en la càrrega genètica del futur nadó, de manera que l'impacte nociu "es traslladarà també a les següents generacions". En aquest escenari, els professionals criden a "renaturalitzar" la vida de mares i infants i a prendre mesures per millorar la qualitat de l'aire a les aules per reduir l'exposició a factors nocius.





Al consum d'alcohol entre joves és un problema greu de salut pública a països com als estats units i en el nostre país i la situació també és preocupant. Parlarem amb la psicòloga del grup ITA, Rita Anton.



- En quin punt ens hem de preocupar davant del consum d'alcohol en joves?



La realitat és que el consum d'alcohol en joves és un problema social. El seu consum està normalitzat en una etapa com és l'adolescència el nano no té la maduresa suficient per a poder fer un consum moderat. De cara a les famílies i els pares que es troben amb un jove adolescent amb conductes de consum d'alcohol la realitat és que es troben amb pocs recursos. L'objectiu és transmetre que no aprovem aquest tipus de conducta en una tapa tan complicada, però la veritat és que és molt difícil prohibir-ho sí dins del grup d'iguals està normalitzat i el principal objectiu de l'adolescència al final és la diferenciació, és a dir, poder encaixar en el grup social.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.

Els fans dels superherois no estan quedant massa satisfets amb l'última sèrie de pel·lícules de Marvel.