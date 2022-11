Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La Intel·ligència emocional és clau per comprendre el rumb que ha pres la psicologia en les darreres dècades. ens ajuda a entendre de quina manera podem influir d'una manera adaptativa i intel·ligent tant sobre les nostres emocions com en la nostra interpretació dels estats emocionals dels altres. Per saber més sobre aquest tema parlarem amb el professor del departament depsicologia de la UdG, Joan Roa.



- Què és la intel·ligència emocional?



És la capacitat que tenim per identificar les nostres emocions i comprendre una mica les causes o conseqüències i veure com influeixen en els altres. Sobretot es tracta de com gestionar-les i regular-les que això tampoc vol dir suprimir-les en general totes les emocions ens ajuden en algun aspecte i hem de reaprofitar aquests efectes, ja que ens poden afectar en el nostre dia a dia de manera negativa.





Els pobles de l'Alta Segarra s'han proposat divulgar el seu passat miner i aconseguir que sigui un atractiu turístic.

La conca carbonífera d'aquesta zona, a cavall entre l'Anoia i la Segarra, és la més antiga de Catalunya i la més extensament explotada amb més de 200 concessions.

Tot i això, els més de 150 anys d'activitat minera al territori han quedat oblidats, segurament perquè "el record que es guarda no és gaire bo perquè s'associa a un treball brut i dur", explica el responsable de Cat Patrimoni, Pere Tardà. Ara, aquesta empresa s'encarrega de fer un exhaustiu treball per localitzar, referenciar i descriure tots els elements patrimonials i servirà de base per a un futur projecte de recuperació del patrimoni miner de l'Alta Segarra.