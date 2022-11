Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Hi ha uns serveis mínims del 66% en hores puntes en aquesta vaga convocada a Renfe des del dilluns dia 7 i fins a 11 de novembre. Parlarem amb el portaveu de Renfe UGT cat, Francisco Cárdenas



- Quins són els motius per convocar aquesta vaga?



Segons CGT és un tema de conveni i fins i tot tenien una justificació per aquest divendres on hi havia un preacord de conveni amb una majoria del comitè general d'empresa del 85% amb el sindicat UGT i CCOO. Esperàvem que s'hagués desconvocat per aquests motius, però sembla que mantenen la vaga.





El passat 6 de novembre va començar a Egipte la Cimera COP27. Ja fa un temps ens trobem en una situació delicada del canvi climàtic, les temperatures que estem tenint per aquesta època de l'any ho deixa bastant clar. Parlarem amb el director del departament de canvi climàtic d'Eurecat, Carles Ibáñez



- En aquesta cimera no estan els 3 països més contaminants. Fins a quin podem ser optimistes?



Optimistes no ho podem ser perquè el problema ja fa temps que el patim i ara estem veient que s'està accentuant i no estem actuant amb el nivell d'ambició que seria necessari per no entrar en zona de perill que d'alguna manera estem a punt d'entrar-hi. En el context en el qual estem a escala mundial amb aquests conflictes entre les grans potències, evidentment no ajuda gens. Hauríem de focalitzar-nos en aquest tema que és més important perquè tot sortirem perdent si no som capaços de reconduir-lo.





La implantació vertiginosa de l'entorn digital en tots els aspectes de la vida —des del lleure fins a l'àmbit educatiu i el laboral— ha propiciat un aprenentatge accelerat per fer-lo servir. Aquesta situació posa de manifest la necessitat de conèixer les capacitats de la societat, així com l'alfabetització mediàtica i digital, especialment en sectors en formació com el jovent.





La vespa velutina nigrithorax o vespa asiàtica és una vespa invasora que causa efectes directes envers l’apicultura, ja que les vespes troben en les arnes una font d’aliment continuat, depredant les abelles i debilitant la colònia, fent-la més susceptible a desenvolupar malalties.