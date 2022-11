Avui hem tractat els següents temes:

L’AMBici, el servei de bicicleta compartida metropolitana, es posarà en marxa progressivament el 2023 amb 2.600 bicicletes 100% elèctriques d’última generació i 236 estacions d’estacionament.

A principis d’any, arribarà a Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat, i en els tres mesos següents, als 12 municipis restants.

Durant el 2023, l’abonament costarà 25 euros amb els primers 30 minuts gratuïts. Com que la integració amb el Bicing de Barcelona no ha estat possible, els usuaris que vulguin entrar a la capital catalana, que disposaran d’un tarifa plana per utilitzar els dos serveis, podran canviar de bicicleta en set estacions de transferència situades als municipis fronterers.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.