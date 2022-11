Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Gastronòmic Fòrum Barcelona se celebrarà del 7 al 9 de novembre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona i reunirà 300 empreses expositores d’alimentació. La nova edició de la fira gastronòmica mostrarà què es cou dins i fora de les cuines dels restaurants i exposaran les últimes tendències per a hosteleria i productes gourmet amb “consciència sostenible”.





En el programa d'avui parlarem sobre les xifres de l'atur d'aquest passat mes d'octubre i quina serà la projecció de cara a novembre, no oblidem que estem molt a prop de la campanya de Nadal i que estem patint inflació. Parlarem amb l' investigador d'Adecco Group Institut, Diego Barceló.



- Aquest mes d'octubre ha deixat molt bones xifres?



Cada mes es produeix una confusió que promou el mateix govern què es tracta de comparar les dades amb les dades immediates del mes anterior i per treure conclusions no és la millor manera perquè ja estem barrejant qüestions estacionals amb qüestions més estructurals i generals.





La caiguda sense control d'un coet xinès obliga a tancar l'espai aeri de Barcelona Tarragona i Eivissa. Per intentar entendre Per què passen aquestes coses parlarem amb l'astrònom de l'observatori Fabra BCN, Antonio Bernal.



- No és la primera vegada que els hi passa als xinesos, per què els donen aquestes situacions?



Tot i que els xinesos són bastant hermètics en aquest aspecte, però es tractava de la part principal d'un coet, va sortir a finals del mes passat per posar un nou mòdul a l'estació espacial Xina. La primera etapa (almenys en els coets que coneixem fins ara) es desprenen abans d'entrar en òrbita i cauen el mateix dia d'una manera controlada fins i tot hi ha vídeos a internet on es mostra que tenen els seus propis coets per redirigir aquestes parts i que el vent no se les emporti i ho puguin recollir, però en aquest cas, feia cinc dies que estava n'orbita a l'espai, encara no entenc com ho fan els xinesos perquè la primera etapa quedi en òrbita i que no caigui abans d'entrar. Ells diuen que és una cosa normal que caiguin descontroladament, però mai s'havia donat una notícia com aquesta. És tot molt curiós.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.

Avui ens repassa tres sèries de diferents plataformes i diferents estils.