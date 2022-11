Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Govern ha aprovat l'aportació de 33 milions d'euros per donar impuls a la investigació bàsica que es produeix a Catalunya. Aquesta aportació es realitzarà en diferents anualitats durant els exercicis pressupostaris del 2022 al 2027.



Amb aquest acord, el Govern fa un pas més en la seva voluntat de potenciar el sistema de recerca a universitats, institucions i empreses que té Catalunya. Per saber com està la situació parlarem amb el professor de Direcció d'Empreses de la UAO CEU, Enric Rello.





En el marc del Dia Mundial de l’Estalvi d’Energia decretat pel World Energy Forum, que se celebra demà 21 d’octubre, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha publicat l’informe.

El dret humà a l’energia: impacte de l’increment de les tarifes de la llum a Barcelona, en què s’analitza l’impacte de l’increment de les tarifes elèctriques a Barcelona, tant en la ciutadania com en l’Ajuntament, i s’exploren vies adequades per minimitzar els seus efectes.

Al llarg del 2021 i del primer semestre del 2022, s’ha produït una pujada històrica del preu de l’electricitat al mercat majorista, que a principis d’any rondava els 50 €/MWh i ha augmentat fins a superar els 500 €/MWh amb l’inici de la guerra d’Ucraïna.





Els estudis previs de la dinàmica litoral del sud metropolità i la proposta d’actuacions de millora i protecció del litoral metropolità nord conclouen que les platges tenen un dèficit de sorra molt important a causa d’infraestructures com el dic del riu Llobregat i el port del Masnou. Si no es porta a terme un pla estructural de resiliència, les platges podrien perdre més de 20 metres en 30 anys. Per això, l’AMB demana al Govern espanyol un pla d’estabilització del litoral metropolità i estén la mà per coordinar-lo.

