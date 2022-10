Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Un robot per ajudar a menjar persones grans que no ho puguin fer soles és el primer projecte d'un laboratori d'innovació digital sobre envelliment.

És el Barcelona Aging coLLaboratory (BALL), impulsat per deu institucions, entre les quals centres sanitaris, de recerca, universitats i entitats socials.

En la presentació aquest dimecres, el director d'Atenció Integrada del Parc Sanitari Pere Virgili, Marco Inzitari, ha afirmat que la raó de ser del living lab és "detectar necessitats, cocrear i testejar en entorns reals". Els seus responsables han fet una demostració del prototip del robot, que ara es desenvoluparà amb la participació dels usuaris finals. La idea és treure tasques mecàniques, però no substituir els cuidadors, han remarcat.





Les terrasses d'Enric Granados hauran de tancar una hora abans a partir d'aquest divendres a la nit. Així ho ha anunciat en roda de premsa el regidor del districte de l'Eixample, Pau Gonzàlez, que ha explicat que es fa per reduir el soroll i garantir el descans del veïnat.

Així, a partir d'ara els bars i restaurants d'aquest carrer de l'Eixample hauran de retirar taules i cadires exteriors a les 24 h el divendres i el dissabte i a les 23 h de diumenge al dijous. El mateix horari s'aplicarà ja des d'aquest dijous a les terrasses ubicades a la plaça del Sol i la plaça Revolució, a Gràcia.

Són mesures anunciades pel consistori a l'estiu i que entren en vigor ara, després que s'hagi superat la seva tramitació administrativa. Gonzàlez ha admès que la tramitació és "lenta" però ha defensat que alhora és "segura".





El món del turisme està, en canvi, constant a causa dels esdeveniments mundials com la guerra d'Ucraïna. El turista Rus tenia gran presència, però els hi és impossible venir. Quin tipus de turisme tenim? Com varia segons la inflació? Quins mètodes utilitzen? De fet, el patronat de turisme de Girona ha encarregat un estudi a la Universitat de Girona per percebre quin tipus de turisme tenen i com s'ha de preparar. Parlarem la degana de la facultat de ciències econòmiques de la UdG, Anna Garriga.