Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El pròxim 2 de novembre es realitzaran proves de simulacre de confinament amb avisos d'emergència al telèfon mòbil i protecció civil provarà a Tarragona aquest sistema d'avisos d'emergència coincidint a més a més amb el simulacre de confinament. Parlarem amb el responsable de protecció civil de TGN, Joan RamónCabello.



- En què consistirà aquesta prova?



Es tracta d'un simulacre de confinament, és una mica diferent dels simulacres que es coneixen estàndards. En aquest participen més operatius i el focus està més centrat en la població que volem provar. Les persones del Camp de Tarragona tenen interioritzat la resposta de l'avís d'emergència de les sirenes que quan sentin aquest avís s'hauran de confinar.





PER FI SOL!, que es va reestrenar el passat 14 de setembre després del gran èxit de la passada temporada, suma ja més de 40.000 espectadors entre l’estada a Barcelona i la gira arreu del país.

Després de quaranta anys actuant en silenci amb Tricicle, Carles Sans ha creat un show on no para de parlar interpretant ocurrents i divertides anècdotes reals -malgrat algunes d’elles puguin semblar increïbles- al voltant del trio humorístic i del propi actor.

Dirigit per José Corbacho i el mateix Carles Sans, PER FI SOL! conta el secrets d’una companyia molt volguda que ha fet rècord de públic allà on ha anat.

Es tracta d’un espectacle que no només sorprèn i fa riure pel que explica, sinó també per com es representa: a través del gest i la paraula de l’actor, qui perfila una galeria de divertits i entranyables personatges, aconseguint una fantàstica empatia entre l’artista i els espectadors.





Les aplicacions de la Intel·ligència Artificial són molt àmplies i van des de la medicina personalitzada fins a la gestió d’una epidèmia com la covid, passant per solucions per reduir la despesa energètica o per optimitzar la gestió dels recursos hídrics, ja que permeten generar conclusions coherents basades en una gran varietat de fonts de dades, com s’ha posat de manifest avui en l’AI & Big Data Congress, celebrat a Barcelona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En aquest sentit, la Intel·ligència Artificial actualment té la capacitat de “respondre a tres nivells de preguntes com són la predicció, l’efecte de les accions i la intervenció, i el tercer, l’explicació”, d’acord amb el director dels Sistemes Cognitius de la Universitat de Califòrnia, a Los Ángeles (UCLA), Judea Pearl, un dels científics pioners en la recerca en IA.