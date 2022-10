Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El matí d’aquest passat diumenge va tenir lloc la segona neteja del Fons Marí i la Platja a l’entorn de l’emblemàtica Sa Palomera, la roca que marca l’inici de la Costa Brava. L’objectiu era completar la que ja es va fer durant l’estiu. En aquesta nova ocasió han participat una 50ena de voluntaris i voluntàries, sumant els submarinistes i les persones que van actuar recollint els residus en superfície, a la platja.



Organitzada pel Departament de Residus i Neteja de l’Ajuntament de Blanes, s’ha comptat amb el suport del Centre de Busseig Blanes-Sub, encarregat de coordinar els submarinistes que, de manera altruista, han intervingut en les tasques de neteja sota l’aigua. També han col·laborat Creu Roja Blanes-Lloret-Tossa, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) així com diverses voluntàries i voluntaris que es van afegir ahir a la iniciativa.





Aquest pròxim dia 27 d'octubre a sala Luz de Gas a partir de les 9:00 del vespre fins a les 11:00 hi ha un acte organitzat per la Fundació Pare Manel. Parlarem amb la presidenta de la fundació, Sara Pardo.



- Qui sou i què feu?



Som una fundació que treballem en projectes d'Acció social i d'acció educativa. Principalment els barris de Verdum i Roquetes a Nou barris. També fem alguna cosa a presons, però sobretot amb la infància i l'adolescència amb famílies que són vulnerables o que tenen alguna mena de necessitat o alguna dificultat social i el que fem és l'acompanyament educatiu en temes de futbol sala i etcètera.





El dia 24 i fins al 28 d'octubre es celebra la Time Use Week, al congrés per parlar polítiques del temps. Per saber quines conclusions es treuen d'aquesta nova edició i quins són els seus objectius, parlarem amb la coordinadora de l'esdeveniment, Ariadna Güell.



- Quantes edicions porteu?



Portem 9 edicions a Catalunya, tres on també inclou públic internacional de tot el món i aquest any tenim gent de tota Europa, de llatinoamericà i d'altres continents.



- Què són les polítiques del temps?



Són aquelles polítiques que el que busquen és canviar distribuït l'ús del nostre temps, per exemple, polítiques en els que es canvien els horaris d'equipaments públics, polítiques de les empreses que donen flexibilitat horària, polítiques del teletreball, desconnexió digital, polítiques relacionades amb el temps de cura que ajuden a les famílies que tenen persones dependents o nens petits per disposar de temps per ells. Són moltíssimes polítiques que el que busquen són una millor distribució del nostre temps i trobar un equilibri entre tots els temps de la nostra vida laboral, d'oci, familiar i personal.