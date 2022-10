Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Estem vivint una tardor atípica per aquesta època de l'any. Parlarem de la situació amb el Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació catalana d'observadors meteorològics.



- Què està passant?



Aquesta situació meteorològica no és normal per les dates que estem vivint, tenim temperatures molt més elevades del que tocaria, entre 3 i 5 graus més de l'habitual. Fruit d'aquestes baixes pressions i aquesta borrasca atlàntica ens envia una situació estacionària en el sud, és a dir, tornarem a tindre una situació d'entrada d'aire del nord-africà i subtropical com hem tingut tantes i tantes vegades aquest any s'està convertint en una situació gairebé recorrent sobretot a la primavera i a la tardor continuem amb aquest problema.





El Banc dels Aliments ha fet aquets dimarts una crida a una participació rècord al Gran Recapte per part de la ciutadania de Catalunya per fer front a la major demanda que ha tingut en els 14 anys d’història de la organització degut a l’actual context d’inflació i crisi econòmica.

L’entitat espera recollir aliments per valor de set milions d’euros, el que equivaldria a la quantitat més alta mai recollida i que es va assolir el 2020 amb motiu de la pandèmia.

El Banc demana a la gent que doni “més” que altres anys i alerta que el dret a l’alimentació del 20% més pobre de la població no està garantit pel 2023. El Gran Recapte es celebrarà el 25 i 26 de novembre i l’entitat espera comptar amb 18.000 voluntaris.





Els sindicats de l'educació preparen mobilitzacions a partir de la setmana vinent per denunciar que la negociació sobre la recuperació de retallades que plantejaven no avança, segons ha explicat en roda de premsa USTEC-STEs.

Aquestes mobilitzacions seran unitàriesi ja n'hi haurà la setmana vinent, tot i que USTEC no les ha avançat perquè es farà un anunci unitari.

El motiu és que la negociació és "inexistent", en paraules de la coordinadora d'acció sindical d'USTEC, Eli Pericas. Reclamen que es concreti el retorn de retallades en el pressupost del 2023 i que s'avanci en allò sense cost econòmic. Sobre la recuperació de l'hora lectiva, denuncien que el càlcul de docents s'ha fet a la baixa i reclamen recursos per cobrir totes les hores.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.

Avui Taisán ens porta a un de les estrenes d'aquestes sagues interminables de superherois.Marvel tenia un pla, DC no. De tota manera DC llança "Black Adam" l'antiheroi.