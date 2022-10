Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

No és la primera vegada que parlem d'ocupació en el nostre programa, però es tracta d'un tema que mai acaba. Realment existeix el termini de 48 hores per treure fora a uns ocupes? Catalunya s'emporta el 40% d'ocupacions de tota Espanya. Parlarem amb el senyor Antonio Miranda,president ONAO.



- Existeix realment el termini de 48 hores per treure fora uns ocupes d'un habitatge?



No, la realitat que estem vivint és quan t'ocupen el teu habitatge entre judicis i tal, la gent està dos anys amb procediments o com a mínim uns divuit mesos per poder treure fora un ocupa d'un habitatge, això de les 48 hores és ciència-ficció.





El projecte de recerca DESMARES III dels grups en Biologia Animal i Biodiversitat i Recursos Marins de la Universitat de Girona (UdG) arriba al final amb noves evidències sobre la salut del corb marí emplomallat mediterrani (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), una espècie d’ocell vulnerable a l’extinció. L’estudi ha detectat la presència de microplàstics en el 93,7 % dels exemplars estudiats a la costa catalana.

L’acumulació de plàstic en ambients marins i costaners ha crescut en els últims anys i es preveu que segueixi incrementant de manera exponencial fins al punt que ja es considera un problema ambiental greu.





Alguns agricultors afectats pel Filomena que va causar grans danys en els cultius d’olivera el gener del 2021, encara no han rebut cap mena de resposta en relació amb la reclamació sobre el peritatge dels danys causats per la tempesta de neu.

Els damnificats esperen resposta a les revisions dels peritatges que es van efectuar fa un any, ja que es va considerar que les primeres no s’havien fet correctament.

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) va recórrer els peritatges dels danys pel temporal, que la conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural prenia com a base per aprovar l’ajut al gener d’enguany.

