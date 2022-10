Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

A Catalunya ha crescut un 67% la venda de vinils en el primer semestre d'aquest any 2022. A vegades es crea una tendència de tornar el que teníem i segurament hi ha darrere una qüestió psicològica que ens podrà explicar l'investigador del departament, psicologia UdG, Xavier Oriol.



- Per què es produeix aquest fenomen?



Per una banda, al nostre cervell és molt immobilista perquè sempre busca la seguretat i supervivència És a dir tot allò que ens provoques i ens genera fer coses noves ens produeix un desgast des del punt de vista energètic i, per tant, el cervell d'alguna forma busca sempre la conservació.





La nova llei Crea i Crece entrarà en vigor el pròxim 19 d'octubre on serà obligatòria la factura electrònica entre empreses (inclosos els autònoms). Què és aquesta factura electrònica i com funciona aquesta nova llei? Ens resolt els dubtes el CEO de Nomo, Xavier Capellades.



- Què és e-factura?



És obligatorietat de la factura electrònica (que fins ara només era obligatori entre les relacions que tenien els autònoms i empreses amb les administracions públiques) en tota aquella facturació que hi hagi entre empreses.





La previsió de Meta amb Horizon Worlds era tenir una comunitat de 500.000 usuaris actius mensuals a la fi de 2022, però recentment aquesta projecció s'ha rebaixat a 280.000.

Actualment el *metaverso té menys de 200.000 usuaris mensuals.

Per a accedir a aquest món virtual és necessari un visor Meta Quest, el model de la qual més econòmic té un preu de 449,99 euros.

Altre dels problemes de Horizon Worlds és la seva baixa capacitat per a retenir als usuaris. Meta diu que el seu univers virtual té al voltant de 10.000 mons, però en la seva majoria estan buits.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Les entitats socials impulsores de la llei per abordar el sensellarisme a Catalunya esperen que el Parlament aprovi el text a finals d'any o en el primer trimestre del que ve.

"Som optimistes i creiem que aquesta proposició anirà endavant i que en un termini no excessiu tindrem la llei per tractar el sensellarisme més crònic", ha afirmat en el marc d'una jornada sobre la llei el director de la proposta, Antoni Milian.

La llei planteja que les persones sense llar es puguin empadronar al municipi on viuen i, a partir d'aquí, puguin demanar un espai on residir i ser ateses en aquesta població.