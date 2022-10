Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ha alertat de la tendència que existeix als Serveis de Salut Pública d'abusar de les prescripcions d'antiinflamatoris a persones afectades pel dolor persistent, una condició que pateix el 23,4% de la població adulta del territori espanyol.

Des de CAMFiC han recomanat reduir el consum de fàrmacs i recórrer a l'exercici i l'educació en l'arrel neurocientífica del dolor per evitar els efectes secundaris als pacients i els costos de l'atenció mèdica i dels medicaments.

El dolor persistent és la primera causa de visita a l'atenció primària, amb un 30% del total de les visites. Això comporta un important cost per l'Atenció Primària, ja que aquests pacients tendeixen a ser polimedicats i freqüenten més les consultes. Antoni Morral, fisioterapeuta i membre de la CAMFiC, ha assegurat que la majoria de tractaments que s'utilitzen als Serveis de Salut Pública "són passius (farmacològics i invasius) i no compleixen les directrius clíniques actuals”.





El grup barceloní Elefantes ha estrenat el darrer disc 'Trozos de papel/Cosas raras' amb canvis en la formació i després d'un moment d'aturada per la pandèmia. La formació presentarà el nou treball en directe el pròxim 5 de novembre a la sala Luz de Gas de Barcelona.

El cantant de la banda, Juan Manuel Álvarez Puig (Shuarma), ha explicat en declaracions a l'ACN que la banda sent 'Trozos de papel/Cosas raras' "com si fos el primer disc", ara que ja porten gairebé tres dècades com a formació.

Assegura també que "és el primer disc d'Elefantes que realment reflecteix el que buscaven reflectir, sense voler-se assemblar a ningú en concret, sinó fent un exercici a la inversa, trobant les connexions amb un mateix".





