Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Encara sense comunicar-nos, permanentment estem lliurant informació. Per això, t'expliquem com tenir cura de les teves dades personals i per què són tan valuoses a l'era de la informació amb el senyor Jordi Regincós.



- Som prou conscients de la importància de totes les contrasenyes que utilitzem diàriament?



Estic convençut que no començant per mi mateix que de vegades en un quart d'hora he fet servir 7 o 8 només per arrencar el dia. Els password són un problema cabdal, hi ha molta informació privada que regalem sense cap password. Si volem subsistir en el món digital hem d'alliberar pes i plantejar-nos realment quins serveis són útils i de quins podem prescindir. Per exemple jo era fa tres anys que era molt actiu a les xarxes socials i ara no faig servir cap.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.

Avui donarem un repàs a l'injuriat cinema fantàstic espanyol a través de la història. Des del més snob i cultureta fins al més terrible de la sèrie B moltes de les quals es van rodar a Barcelona.





La Fundació Comparte, en el marc de les jornades de Pau i Solidaritat que celebra l'Ajuntament de Castelldefels, organitza diumenge 16 d'octubre la 9ª edició de Estels per la Pau, una jornada de sensibilització, participació ciutadana i denúncia social centralitzada en els drets de la infància.

A través de diferents activitats, es pretén compartir amb les famílies un espai de solidaritat des del qual reclamar la pau en el món, l'entesa entre pobles, la justícia social i el diàleg per a la convivència.





A l'esquena, al coll, al cap, a l'espatlla...: el dolor és una experiència comuna que pot aparèixer en qualsevol part del cos. Segons la Societat Espanyola de Directius de la Salut , entre el 40 i el 80 % de les consultes mèdiques estan relacionades amb el dolor, i s'estima que el 17 % de la població espanyola viu amb dolor crònic , que es dona quan apareixen episodis de dolor durant un període de com a mínim tres mesos.

Quin paper té el cervell en aquesta experiència del dolor que s'allarga en el temps? Com explica Rubén Nieto, psicòleg especialista en dolor persistent i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "el dolor és una experiència subjectiva que configura el cervell a partir de la interacció de factors múltiples, entre els quals tenen un paper molt important els factors psicològics". Per aquest motiu són freqüents creences generalitzades sobre el fet que el dolor crònic o persistent pot no ser real.